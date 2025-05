Il paradosso di Pirani | perde sonoramente ma la sua lista è la più votata Quella di Glorio eguaglia il Pd con 6 consiglieri

Nel contesto delle recenti elezioni ad Osimo, il paradosso di Pirani emerge con forza: nonostante una sconfitta netta, la sua lista risulta la più votata, mentre quella di Glorio raggiunge il Partito Democratico con 6 consiglieri. In un panorama politico in cui le vittorie sono spesso reclamate, è fondamentale analizzare come si definisce il successo elettorale in tempi di cambiamenti e rivalità.