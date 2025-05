Il Papa riceve il Napoli | La stampa dice che sono romanista ma siete i benvenuti

Papa Leone XIV dimostra il suo spirito ironico e la sua apertura durante l'udienza con i calciatori e i dirigenti del Napoli. Con una battuta sul presunto tifo romanista, il pontefice accoglie con calore i partenopei, confermando la sua attitudine amichevole e pronta alla leggerezza. Un momento che evidenzia la sua personalitĂ e la sua disponibilitĂ a dialogare con il mondo dello sport.

In queste quasi tre settimane di pontificato è ormai appurato lo spirito ironico e pronto alla battuta di Papa Leone XIV. A darne nuovamente conferma, l'esordio all'udienza nella Sala Clementina con i calciatori e i dirigenti del Napoli: "Forse non volevano applaudire perchĂ© nella stampa dicono che sono romanista, ma benvenuti". La squadra partenopea fresca .

