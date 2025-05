Il Papa riceve il Napoli | Complimenti il campionato lo vince la squadra Poi a De Laurentiis | Attenti lo sport rischia di perdere i valori

Nell'incontro con il Napoli, il Papa ha celebrato il trionfo in campionato, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra e dei valori dello sport. Con un messaggio rivolto al presidente De Laurentiis, ha avvertito dei rischi di una visione individualista, evidenziando come il successo sia il risultato di un percorso collettivo, dove ogni membro contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo comune.

“Vincere il campionato è un traguardo che si raggiunge al termine di un lungo percorso, dove ciò che conta di più non è l’exploit di una volta, o la prestazione straordinaria di un campione. Il campionato lo vince la squadra, e quando dico ‘squadra’ intendo i giocatori, l’allenatore con tutto il team e la società sportiva”. Con queste parole Papa Leone XIV ha accolto in Vaticano il Napoli Campione d’Italia. “Perciò, sono contento di accogliervi adesso, per mettere in risalto questo aspetto del vostro successo, che ritengo il più importante”. Il pontefice ha anche ricordato al club del presidente Aurelio De Laurentiis che, di questi tempi “purtroppo, quando lo sport diventa business, rischia di perdere i valori che lo rendono educativo e può diventare addirittura diseducativo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Papa riceve il Napoli: “Complimenti, il campionato lo vince la squadra”. Poi a De Laurentiis: “Attenti, lo sport rischia di perdere i valori”

