Il Papa accoglie il Napoli e De Laurentiis | Scudetto grande festa per la città

Questa mattina, il Vaticano ha ospitato un incontro speciale tra Papa Leone XIV e il Napoli, fresco vincitore dello scudetto. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha omaggiato il Pontefice con una maglia azzurra numero 10, autografata da tutto il team. Celebrando il trionfo calcistico, la città di Napoli si è unita in una grande festa di gioia e orgoglio.

Si è tenuto stamattina, in Vaticano, l'incontro privato tra il Napoli campione d'Italia e Papa Leone XIV. Per l'occasione il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis ha portato in regalo al Pontefice una maglia azzurra numero 10 autografata da tutto il gruppo e a lui dedicata.

