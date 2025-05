Il Palas prevede oltre 350mila presenze

Rimini tra le 20 migliori destinazioni congressuali italiane. Un risultato che "attesta la nostra volontà di dispiegare tutta la capacità attrattiva per cui il Palacongressi era stato pensato", rimarca Jamil Sadeghovaad. E per Rimini, anche quest’anno, "parlano i numeri. Sono 63 i congressi confermati per il 2025 e la stima, in base alle trattative in corso, è chiudere l’anno con circa 100 eventi che dovrebbero portare complessivamente 350mila presenze per 311 giorni di occupazione. Guardando al 2026, "Rimini ospiterà a maggio Routes Europe, il più grande appuntamento legato al settore aeroportuale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il Palas prevede oltre 350mila presenze"

