Il Pagante annuncia il suo nuovo album Fomo da oggi in pre-order

Il Pagante annuncia il suo nuovo album svelandone titolo e data di uscita, ecco i temi che affronterà. Un annuncio da non perdere assolutamente: a tre anni dall'ultimo disco, Il Pagante può dare ufficialmente il via al countdown per il suo nuovo album svelandone titolo e data di uscita. Si chiamerà Fomo il quarto lavoro in studio del progetto multiplatino 100% milanese (il primo in formazione da duo), e vedrà la luce venerdì 13 giugno, in licenza esclusiva M.A.S.T. Believe. Disponibile da ora per il pre-order, Fomo concentra intuizioni, stili, tendenze e contaminazioni che hanno ispirato Roberta Branchini (Brancar) e Edoardo Cremona (Eddy Veerus) in questi ultimi anni costellati di singoli iconici e notti live da tutto esaurito...