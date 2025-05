Il nuovo questore Filippo Ferri è uno dei poliziotti condannati per la macelleria messicana alla Diaz

Il nuovo questore di Genova, Filippo Ferri, torna a far parlare di sé, essendo uno degli agenti condannati per i fatti noti come "macelleria messicana" alla Diaz durante il G8 del 2001. Nonostante le gravi condanne per falso e calunnia, la sua carriera, come quella di molti colleghi coinvolti, ha proseguito il suo corso, sollevando interrogativi sulla responsabilità e sulla giustizia.

La carriera degli agenti coinvolti nei fatti del G8 di Genova non si è arrestata con le condanne. Filippo Ferri, condannato in via definitiva per falso aggravato e calunnia per le ricostruzioni - poi smentite - fornite in relazione alle violenze avvenute ad opera della polizia all'interno della... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il nuovo questore Filippo Ferri è uno dei poliziotti condannati per la "macelleria messicana" alla Diaz

