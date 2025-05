Il nuovo Auditorium della musica all' ex Gil pronto dopo l' estate | Nel 2028 sarà a pieno regime

Il nuovo Auditorium della musica di Forlì, situato all'ex Gil, sarà completato entro la fine dell'estate e entrerà a pieno regime nel 2028. L'assessore ai Lavori pubblici, Vittorio Cicognani, ha confermato la tempistica durante una recente seduta del Consiglio comunale, chiarendo i ritardi che hanno interessato il cantiere e rispondendo all'interrogazione del consigliere Graziano Rinaldini.

Sarà pronto dopo l'estate il nuovo Auditorium della musica di Forlì, all'ex Gil. A confermare la data, dopo i ritardi subiti dal cantiere, è l'assessore ai Lavori pubblici Vittorio Cicognani, rispondendo martedì in Consiglio comunale a una interrogazione di Graziano Rinaldini del Partito...

