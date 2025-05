il napoli lavorerà con la santa sede a un progetto di scolarizzazione dei bambini nei paesi più poveri

Il Napoli avvia una collaborazione con la Santa Sede per promuovere la scolarizzazione dei bambini nei paesi più poveri. In un incontro emozionante, la famiglia De Laurentiis, il team dirigenziale e i neocampioni d'Italia sono stati ricevuti da Papa Leone XIV, consolidando così l'impegno del club nel sociale e nella comunità globale.

La famiglia De Laurentiis e la Ssc Napoli in Udienza da Papa Leone XIV La famiglia De Laurentiis, insieme ai dirigenti e ai calciatori del Calcio Napoli appena laureatosi campione d'Italia, sono stati ricevuti questa mattina in Udienza da Sua Santità Papa Leone XIV nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico della Santa Sede. Durante l'incontro, De Laurentiis ha espresso al Santo Padre il desiderio di lavorare insieme alla Santa Sede attraverso il Dicastero per la Cultura e l'Educazione ad un progetto che sostenga la scolarizzazione dei bambini nei Paesi più poveri, esprimendo al Sommo Pontefice la sua preoccupazione per il dramma di centinaia di milioni di bambini che non riescono ad accedere all'educazione scolastica...