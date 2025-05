Il Napoli in udienza da Papa Leone XIV Lo Scudetto una grande festa per la città

Oggi, il Napoli è stato accolto da Papa Leone XIV nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, celebrando un momento storico dopo la conquista dello scudetto. La visita, ricca di festeggiamenti per la città partenopea, è stata contrassegnata da fuori discussione e battute del Papa sulla percezione mediatica del suo tifo calcistico. Un incontro che unisce sport, fede e comunità.

ROMA (ITALPRESS) – “Forse non volevano applaudire perché nella stampa si dice che io sono romanista. Ma benvenuti, questo lo dice la stampa. Non tutto quello che leggete sulla stampa è vero”. Questa mattina, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Leone XIV ha ricevuto così in udienza i dirigenti e i calciatori del Napoli, scherzando sulla sua presunta simpatia per la Roma e complimentandosi con gli azzurri per lo scudetto appena conquistato. “Cari amici, benvenuti e congratulazioni per la vittoria del campionato. È una grande festa per la città di Napoli – ha spiegato il Pontefice americano – E proprio su questo vorrei fare con voi una riflessione... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Il Napoli in udienza da Papa Leone XIV “Lo Scudetto una grande festa per la città”

