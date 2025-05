il napoli di conte è sopravvissuto a più traumi non si è perso in lamentele e ha vinto

Il Napoli di Conte ha dimostrato una straordinaria resilienza, superando traumi e avversità senza mai indulgere in lamentele. Questo articolo analizza il percorso del club, celebrando la forza di carattere che ha portato alla vittoria, con un focus su eventi cruciali del mese di agosto, dalle sfide contro Modena e Verona, fino al consolidamento della squadra. A festeggiare ci si può, ma la riflessione è d'obbligo.

Il Napoli di Conte è sopravvissuto a più traumi e poi ha vinto Sono ancora giorni di festa e di un'adrenalina che continua a scorrere. Eppure un'analisi e una ricostruzione vanno fatti per mettere in fila i fatti. Fatti che raccontano quel mese di agosto tra Napoli-Modena e Verona-Napoli, una squadra con gli stessi fantasmi dello scorso anno, senza ancora gli acquisti top e con le scuse di Conte dopo il Bentegodi. La piazza insorge per Brescianini (who is?, ndr) all'Atalanta e quel fine mese dove Neres, Lukaku, McTominay e Gilmour danno respiro a una squadra che contro il Parma trova il primo switch della stagione...