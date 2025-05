Il Napoli dal Papa | in regalo la maglia numero 10 con la scritta Leone XIV

A Roma, il Napoli celebra il suo recente scudetto con un gesto simbolico: il presidente Aurelio De Laurentiis e mister Conte ricevono una maglia numero 10 autografata, ornata dalla scritta “Papa Leone XIV”. Questo dono rappresenta un legame unico tra la squadra azzurra e il Vaticano, riempiendo di emozione i festeggiamenti dopo la trionfale giornata di ieri in città.

Roma, 27 maggio 2025 – La maglia azzurra numero 10 con la scritta " Papa Leone XIV " e gli autografi di tutti i giocatori del Napoli. Uno scambio di battute con il presidente Aurelio De Laurentis e con mister Conte. I giocatori del Napoli, reduci dalla festa scudetto di ieri in città, sono stati in udienza dal Santo Padre che dopo aver fatto i complimenti agli azzurri ha sottolineato i valori dello sport. A photo released by Vatican Media shows Aurelio De Laurentiis, the president of the Napoli football team, which has just won the Serie A championship, received in the Vatican for a private audience with Pope Leo XIV...