Il Napoli da Papa Leone XIV

In un'affascinante udienza al Vaticano, Papa Leone XIV ha accolto con ironia il Napoli Campione d'Italia, invitando i tifosi a non farsi influenzare dalle voci della stampa. Con battute e un sorriso, il Papa ha sottolineato che ciò che viene riportato non sempre corrisponde alla verità , celebrando così un momento di gioia per la squadra partenopea.

“Forse non volevate applaudire perchĂ© la stampa dice che io sono romanista. Ma benvenuti “. Cn una battuta Papa Leone XIV parla al Napoli Campione d’Italia in udienza in Vaticano. “Quello lo dice la stampa, non tutto quello che leggete nella stampa è vero”, ha detto ancora il Papa che poi, al termine dell’udienza, ha voluto estendere i suoi complimenti “anche alla signora Rosa che sta facendo da mangiare qui in Vaticano in questi giorni”. Papa Leone XIV: “Vincere è un traguardo dove si arriva con un lungo percorso, vince la squadra”. “Vincere il campionato è un traguardo che si raggiunge al termine di un lungo percorso, dove ciò che conta di piĂą non è l’exploit di una volta, o la prestazione straordinaria di un campione... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il Napoli da Papa Leone XIV: “Vince la squadra”

