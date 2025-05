Il Napoli campione d’Italia ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV

Il Napoli, trionfatore del campionato di Serie A, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento con un’udienza privata da Papa Leone XIV in Vaticano. La squadra, festeggiando il successo, è arrivata a Roma intorno alle 10 del mattino e ha varcato le porte del Vaticano a bordo di pullman bianchi, accogliendo con entusiasmo questo onore.

Il Napoli, fresco vincitore del campionato di Serie A, è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV per un'udienza privata. La squadra è giunta a Roma con un treno intorno alle 10 del mattino e ha poi fatto ingresso in Vaticano attraverso la Porta del Perugino a bordo di due pullman bianchi.

