Il mistero delle porte di San Giovanni in Laterano | un simbolo di fede

Nella maestosa basilica di San Giovanni in Laterano a Roma si cela un affascinante mistero: le dodici porte, simboli di fede e salvezza. Superarle significa entrare in un nuovo stato di grazia, ma la loro posizione nella navata centrale solleva interrogativi. Questo articolo esplora il significato e l'importanza di queste porte enigmatiche, invitando a riflettere sul loro ruolo nel contesto sacro e nella storia della città eterna.

AGI - Roma è anche una sorta di indovinello. Uno di questi rompicapo si trova nella basilica di San Giovanni in Laterano. L'enigmatico quesito si potrebbe riassumere così: chi supera quelle porte è salvo. Ma dove sono? Precisamente nella navata centrale della chiesa. Si tratta di dodici ingressi scolpiti nel marmo: non lavano i peccati (come la Porta santa), non si spalancano pronunciando formule magiche (come il sesamo di Alì Babà) e neppure si oltrepassano risolvendo il quiz della sfinge. Secondo la simbologia cristiana, varcare le “porte della felicità” è una prova di fede. Gli accessi sono alle spalle delle statue dei dodici apostoli in piedi nelle rispettive nicchie progettate da Francesco Borromini, incaricato da Innocenzo X (1644-1655) dei lavori interni alla basilica... 🔗 Leggi su Agi.it