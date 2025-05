Il ministro Pichetto Fratin | Nucleare potrebbe sostituire il gas domani

Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che il nucleare potrebbe rappresentare una valida alternativa al gas in tempi rapidi, suggerendo che potrebbe essere implementato anche "domani mattina". Durante l'assemblea di Confindustria, ha evidenziato la significativa dipendenza dell'Italia dal gas, sottolineando i rischi associati a tale vulnerabilità . La sua posizione apre a un dibattito sulle strategie energetiche future del Paese.

"Per me il nucleare potrebbe arrivare anche domani mattina i mollerei il gas ". Lo ha detto il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin a margine dell'assemblea di Confindustria. Il ministro ha poi ricordato la forte dipendenza dell'Italia dal gas "per questo siamo i più esposti" all'oscillazione dei prezzi. "Abbiamo gli oneri di sistema, certo ma abbiamo anche il problema del mercato degli Ets " il sistema di pagameto delle emissioni di Co2 (noti anche come certifictai verdi) "il peso degli Ets vale 2530 euro al chilowattora, una cifra astronomica a causa della produzione da gas. oggi noi abbiamo il gas che pesa per il 70% sul prezzo dell'energia"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ministro Pichetto Fratin: "Nucleare potrebbe sostituire il gas domani"

