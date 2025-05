Il ministro della Difesa Crosetto in Sardegna per Joint Stars 2025

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha partecipato a un’importante giornata in Sardegna, dove ha incontrato il personale coinvolto nella Joint Stars 2025. Questa esercitazione multi-dominio e inter-agenzia, gestita dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), sottolinea l'importanza della cooperazione tra le forze armate e la necessità di garantire la sicurezza nel contesto attuale.

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro Guido Crosetto ha vissuto una giornata insieme al personale della Difesa impegnato, in Sardegna, nella Joint Stars 2025, esercitazione multi-dominio e Inter-agenzia, pianificata e condotta dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI). "La sicurezza non è scontata. È il frutto di addestramento, cooperazione e prontezza. Senza sicurezza non c'è libertà, senza libertà non c'è futuro, e alla Joint Stars 2025 il futuro è oggi. Dalla terra allo spazio: un'esercitazione della Difesa che abbraccia tutti i domini operativi integrando operazioni terrestri, marittime, aeree, cibernetiche e spaziali per affrontare minacce avanzate, come attacchi informatici e utilizzo di droni, riflettendo la complessità dei conflitti e degli scenari attuali di crisi...

