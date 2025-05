Il miglior allenatore della Serie A 2024 25 | Claudio Ranieri

In questo articolo esploreremo il trionfo di Claudio Ranieri, premiato come miglior allenatore della Serie A 2024-25 agli UU Awards. Un riconoscimento che sottolinea il suo straordinario ritorno alla guida di una squadra in corsa, trasformando le sfide in opportunità e riportando entusiasmo e competenza nel campionato. Scopriamo insieme i motivi di questo successo e l'impatto che ha avuto sulla sua squadra.

Quello di Claudio Ranieri è il primo degli UU Awards per il miglior allenatore che viene assegnato a un tecnico entrato in carica a campionato in corso. È una statistica che vale quello che vale, ma che a suo modo incornicia la situazione straordinaria che tutti conoscete: un uomo che torna ad allenare per portare una squadra dai limiti della zona retrocessione a un passo dalla qualificazione in Champions League. Lo si poteva capire già dal tenore degli altri candidati: Claudio Ranieri ha vinto nettamente ai voti una contesa in cui le situazioni straordinarie non mancavano di certo. Antonio Conte che prende il Napoli al decimo posto e gli fa vincere lo scudetto nonostante la cessione nel mercato di gennaio del suo giocatore più talentuoso e rappresentativo...

