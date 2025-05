Il metodo molecolare | dalla conta delle calorie alla scelta consapevole delle molecole

Il metodo molecolare rappresenta un approccio innovativo alla nutrizione, spostando l'attenzione dalla semplice conta delle calorie alla scelta consapevole delle molecole. Questo articolo esplora come il nostro corpo utilizzi i nutrienti in modo diverso rispetto a una mera combustione, invitando a riflettere su un'alimentazione più sana e personalizzata, lontana dal concetto di dieta temporanea.

Non uso la parola "dieta" perché richiama un periodo limitato in cui si riduce l'assunzione di cibo, spesso focalizzandosi sul conteggio delle Calorie. Ma il nostro corpo non utilizza Calorie come unità funzionale di energia: non siamo una caldaia e nel nostro organismo non avviene una combustione diretta tra carbonio e ossigeno. Parlo invece di metodo, per indicare un approccio alimentare consapevole e duraturo. L'energia nel corpo umano deriva dal ciclo di Krebs, dove l'unione tra idrogeno e ossigeno genera ATP (adenosina trifosfato), la vera moneta energetica del nostro metabolismo. Ogni volta che mangiamo, la composizione del nostro sangue cambia in funzione di ciò che ingeriamo...