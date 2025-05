Il Messina Futsal riparte dalla conferma del tecnico Giuseppe Fiorenza

Il Messina Futsal dà il via alla sua nuova stagione con la riconferma del tecnico Giuseppe Fiorenza, artefice di un'emozionante salvezza in serie A2. Questa decisione segna una pietra miliare per il club giallorosso, impegnato a pianificare un futuro di successi, con l'obiettivo di consolidare i risultati ottenuti e costruire una squadra competitiva.

Prima importante conferma per il Messina Futsal. Dopo aver conquistato un'emozionante salvezza in serie A2, il club giallorosso si è subito attivato per programmare, nel migliore dei modi, il proprio futuro sportivo, raggiungendo l'accordo con l'allenatore Giuseppe Fiorenza, che è stato tra gli...

