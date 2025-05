Il mercato di libero scambio africano c’è a mancare è la fiducia tra gli Stati

Nonostante l'entrata in vigore dell'Area di Libero Scambio Continentale Africana (AfCFTA) nel 2021 e il suo avvio parziale nell'ottobre 2022, la mancanza di fiducia tra gli Stati rappresenta un ostacolo significativo. Questo articolo esplora le sfide e le opportunità insite nel contesto di scambio e cooperazione economica tra le nazioni africane, evidenziando l'importanza di costruire relazioni più solide per il successo della AfCFTA.

L'area di libero scambio continentale africana (AfCFTA) ha già compiuto 4 anni. Entrata in vigore nel 2021 ma operativa in parte solo da ottobre 2022 grazie a un progetto pilota.

