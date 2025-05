il marconi entra nelle aziende formazione degli alunni

Il progetto Gemmm, finanziato dalla Regione e coordinato dall'Agenzia Formativa Per-corso, ha rafforzato il legame tra il mondo scolastico e l'industria. Con la partecipazione di Henraux Spa e Michielotto Service Srl, gli alunni dell'ISI Marconi di Seravezza hanno concluso con successo i corsi “Manutenzione e assistenza tecnica” e “Industria e...”, preparandosi così per il futuro professionale.

Si sono concluse con successo le attività del Progetto Gemmm, finanziato dalla Regione e gestito dall'Agenzia Formativa Per-corso, che ha visto coinvolte Henraux Spa e la Michielotto Service Srl, insieme alla scuola Isi Marconi di Seravezza, corsi "Manutenzione e assistenza tecnica" e "Industria e artigianato per il Made in Italy- Settore Marmo" e al Comune. L'attività ha concretamente accorciato le distanze tra formazione e mondo del lavoro rafforzando le competenze degli studenti in vista del loro futuro inserimento all'interno di imprese di marmo e meccanica. Sono stati coinvolti tutti gli studenti delle classi seconde e dei due trienni di specializzazione, che hanno svolto anche attività di project work e di stage in numerose imprese del territorio che si sono rese disponibili a collaborare in questa importante fase dell'attività formativa...