il mantra dell unità non basterà a salvare la sinistra da se stessa

Nonostante il recente successo alle urne nelle amministrative, il centrosinistra deve affrontare sfide interne critiche. La vittoria a Genova e Ravenna, e un buon posizionamento a Matera e Taranto, alimentano ottimismo, ma il mantra dell'unità rischia di non essere sufficiente per affrontare le divisioni e le criticità che minacciano la sua coesione e strategia futura.

Il centrosinistra ha vinto la piccola tornata amministrativa di ieri, conquistando al primo turno Genova e Ravenna, e avviandosi al ballottaggio con un discreto vantaggio sugli avversari anche a Matera e Taranto. Il risultato di Genova in particolare fa esultare il centrosinistra, che qui si era presentato nella formazione più ampia, offrendo al Partito democratico l’occasione di rilanciare due tesi fondamentali: che è iniziato il declino del centrodestra (i sondaggi non consentono ancora di parlare di crisi, per cui si sprecano le circonlocuzioni più sfumate e immaginifiche sul cambiamento del clima o del vento, sull’incrinarsi del rapporto col paese, e via così) e che «uniti si vince»... 🔗 Leggi su Linkiesta.it