Il Manchester United vuole Osimhen | emissari già a Napoli possibile uno scambio Kiss Kiss Napoli

Il Manchester United punta decisamente su Victor Osimhen, con emissari già a Napoli per valutare un possibile scambio. Dopo un prestito al Galatasaray, l'attaccante nigeriano tornerà a Napoli solo temporaneamente, attratto da varie offerte, tra cui quelle di top club europei e interessi dall'Arabia. La situazione si preannuncia complessa, con il futuro del giocatore in bilico.

Victor Osimhen farà presto ritorno a Napoli ma sarà solo di passaggio. Dopo il prestito al Galatasaray, l’attaccante nigeriano rientrerà nel capoluogo partenopeo per poi prendere una nuova strada. Lo corteggiano diversi top club europei ma ha proposte anche dall’Arabia. Per questo, si cercherà di venderlo al miglior offerente. Una squadra seriamente interessata è il Manchester United che ha già inviato alcuni emissari in città. Ha fatto il punto della situazione il noto giornalista Valter De Maggio, quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli. Il Manchester United fa sul serio per Osimhen: emissari già in città... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Manchester United vuole Osimhen: emissari già a Napoli, possibile uno scambio (Kiss Kiss Napoli)

