IL LIBRO DI METATRON di Claudio Kulesko | Recensione

In "Il libro di Metatron", Claudio Kulesko, per D Editore, esplora l'affascinante connubio tra letteratura e videogioco. Questa antologia coraggiosa invita i lettori a vivere una nuova esperienza narrativa, dove le parole si trasformano in interazione e coinvolgimento. Scopri come il linguaggio ludico si intreccia con quello letterario, dando vita a un'opera innovativa e stimolante.

Cosa succede quando la letteratura decide di premere "Start" e trasformarsi in un'esperienza ludica? Il libro di Metatron, a cura di Claudio Kulesko per D Editore, tenta proprio questo: far dialogare il linguaggio del videogioco con quello della narrazione. Il risultato è un'antologia coraggiosa, disomogenea, spesso criptica, che raccoglie trentadue racconti inediti, organizzati come fossero livelli da attraversare. Ma il lettore, più che un giocatore, finisce spesso per sentirsi disorientato. Trama. La struttura del libro è chiaramente ispirata al controller PlayStation: quattro sezioni ( Croce, Freccia, Triangolo, Cerchio ), ciascuna dedicata a un tipo diverso di narrazione...

