Il legale di Sempio | È stato un sicario a uccidere Chiara

Nel contesto del controverso delitto di Garlasco, il legale Massimo Lovati difende Andrea Sempio e Alberto Stasi, dichiarando la loro innocenza. In un'intervista a Repubblica, Lovati avanza una teoria audace, suggerendo che Chiara Poggi sia stata uccisa da un sicario poiché sapeva troppo. Questa rivelazione solleva interrogativi inquietanti su verità e giustizia nel caso che ha scosso l'opinione pubblica.

AGi - Per Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, il suo assistito e Alberto Stasi sono innocenti nel delitto di Garlasco ma Stasi conosce chi è il killer e il mandante: lo ha affermato in un'intervista a repubblica in cui sostiene che la sua "teoria" è che Chiara Poggi fu uccisa perchè a conoscenza di segreti indicibili su esorcismi e riti satanici nella zona del Pavese. "E' una teoria che nasce dalla mia conoscenza del territorio, non posso dimostrarla", ha premesso Lovato che pero' aggiunge di essere a conoscenza di "un luogo alla periferia di Garlasco dove ogni mercoledì si praticava l'esorcismo... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il legale di Sempio: "È stato un sicario a uccidere Chiara"

