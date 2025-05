Il Kursaal Santa Lucia ospita l' European Press Prize | per la prima volta a Bari la cerimonia del Premio europeo della stampa

Il Kursaal Santa Lucia di Bari si prepara a ospitare, per la prima volta, l'European Press Prize Award Ceremony 2025. Il 28 e 29 maggio, la città sarà al centro dell’attenzione internazionale, accogliendo la cerimonia di consegna di uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama giornalistico europeo, promosso dalla fondazione olandese omonima.

Bari sotto i riflettori internazionali per due giorni. La cittĂ si prepara a ospitare, il 28 e 29 maggio prossimi, l’European Press Prize Award Ceremony 2025, la cerimonia di consegna del Premio Europeo della Stampa, promosso dall’omonima fondazione olandese e che ogni anno viene ospitato da una... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Il Kursaal Santa Lucia ospita l'European Press Prize: per la prima volta a Bari la cerimonia del Premio europeo della stampa

Se ne parla anche su altri siti

Il presidente Emiliano e l’assessora Triggiani al Kursaal per “Custodire la Casa Comune per l’armonia del Pianeta”, due giorni tra fede, scienza e impegno per il Pianeta; “PUGLIA POSSIBILE”: AL VIA LA SFIDA CIVICA DEL CROWDFUNDING SOCIALE. L’INCLUSIONE PASSA DALLA PARTECIPAZIONE; Industria aerospaziale come chiave per una mobilitĂ sostenibile. Il Forum internazionale della Regione Puglia a Expo 2025 Osaka chiude la settimana regionale della Puglia ad Expo; Lotta agli sprechi di alimenti e farmaci, nuovo bando per valorizzare le eccedenze. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Pino Pascali e Toti Scialoja protagonisti degli anni 50 in dialogo al Kursaal Santalucia di Bari - Dal 8 novembre al 4 maggio 2025, il Kursaal Santalucia di Bari ospita una mostra dedicata all’incontro tra Pino Pascali e Toti Scialoja. La mostra esplora le loro influenze reciproche e ... 🔗Si legge su finestresullarte.info

Bari Kursaal Santa Lucia, al posto del ristorante Decò ci sarà un “Sushi Bar” - Ci sono importanti novità sul Kursaal Santa Lucia. Dopo l’amaro sfogo su Facebook dell’ex proprietaria Antonella Buompastore, che aveva rivelato che un’ala dell’antico teatro barese sarebbe stata ... 🔗Secondo baritalianews.it

Teatri: il Kursaal Santa Lucia di Bari resterà pubblico - Il teatro Kursaal Santalucia di Bari conserverà la gestione pubblica: lo ha deciso la Regione Puglia, proprietaria dello storico politeama nato negli anni '20, approvando oggi le linee guida per ... 🔗Scrive ansa.it