Il killer non si lavò le mani L' ipotesi che ribalta le certezze sul caso di Garlasco

Nel caso di Garlasco, nuove ipotesi gettano ombre sulle certezze finora acquisite. L'analisi del comportamento del killer, in particolare l'assenza di lavaggio delle mani, offre spunti cruciali per le indagini in corso. Gli inquirenti, impegnati in un lavoro meticoloso e a 360 gradi, cercano di ricostruire ogni dettaglio per giungere a verità definitive su questo misterioso delitto.

Il lavoro degli inquirenti procede a 360 gradi per individuare ogni possibile elemento che possa dare certezze oltre ogni ragionevole dubbio sul caso di Garlasco...

