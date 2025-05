Il Green Deal che non si può permettere nessuno il costo delle politiche ideologiche dell' Ue sulla classe media

L'articolo esplora le conseguenze delle politiche ecologiche dell'Unione Europea, evidenziando come il green deal stia colpendo duramente la classe media. Due blackout in Spagna, un paese all'avanguardia nell'energia rinnovabile, rivelano la fragilità di queste politiche ideologiche. Analizzando l'episodio del 2023 e quello del 2025, si mette in luce una realtà inaspettata: il vero nemico è il sole stesso.

Due blackout in due anni. In Spagna. Nella patria del sole e dell'energia verde Nel 2023 si parlò di hacker russi, ma bastò qualche giorno per capire che il problema non veniva da Mosca. Arrivava dal sole stesso. Nel 2025, a fine aprile, è successo di nuovo: stavolta con conseguenze ben più g...

