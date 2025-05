Il governo rilancia il taglio dell' Irpef gli effetti sugli stipendi | fino a 1 440 euro in più all' anno

Il governo italiano presenta un nuovo piano per il taglio dell'Irpef, promettendo un aumento del potere d'acquisto per i lavoratori. Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze, rilancia l'idea di un risparmio annuale fino a 1.440 euro sugli stipendi. Tuttavia, la realizzazione di questa misura rimane incerta a causa della persistente mancanza di risorse. Scopriamo i potenziali effetti di questa proposta.

Si torna a parlare di un nuovo taglio all'Irpef. La promessa del governo non è nuova, ma finora metterla in pratica si è rilevato impossibile per oggettiva mancanza di risorse. Ora il tema è di nuovo sul tavolo. A rilanciare la misura è Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Il governo rilancia il taglio dell'Irpef, gli effetti sugli stipendi: fino a 1.440 euro in più all'anno

