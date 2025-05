Il governo Meloni vuole distruggere gli animali e la natura? La diretta con Lorenzo Biagiarelli e Domenico Aiello Wwf

Il governo Meloni sta preparando una riforma controversa sulla tutela della fauna selvatica, suscitando preoccupazioni riguardo alla salvaguardia degli animali e dell'ambiente. In diretta su YouTube, Lorenzo Biagiarelli e Domenico Aiello del WWF discutono l'impatto di queste nuove misure e sollevano interrogativi sul futuro della natura sotto l'amministrazione attuale. Una conversazione cruciale per chi si preoccupa della salute del nostro ecosistema.

Il governo Meloni ha messo a punto la riforma che punta a stravolgere la legge sulla tutela della fauna selvatica e sul prelievo venatorio e che ilFattoQuotidiano.it ha pubblicato in esclusiva. Fratelli d’Italia e il centrodestra vogliono distruggere animali e natura? Ne parlano in diretta su YouTube e sul sito de il Fatto, a partire dalle 16, l’avvocato del Wwf e tra i massimi esperti in Italia di fauna selvatica, Domenico Aiello, e lo chef e autore Lorenzo Biagiarelli, a teatro con lo spettacolo, prodotto da Loft e scritto con Selvaggia Lucarelli, intitolato Carne. Animali da mangiare, animali da salvare... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it