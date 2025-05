Il governo dà l' ok alla castrazione chimica per gli stupratori Ma il Pd va su tutte le furie

Il governo ha approvato la castrazione chimica per gli stupratori, suscitando una furiosa reazione del Partito Democratico. I dem condannano la decisione, definendola una "deriva di stampo medievale" e avvertendo dei pericoli di un ritorno a pratiche punitive simili alle pene corporali. La questione solleva il dibattito su giustizia e diritti umani in un contesto sempre più complesso.

L'esecutivo dà parere favorevole al tavolo tecnico. I dem vanno all'attacco: "Deriva di stampo medievale, grave scivolamento verso pratiche che richiamano pene corporali"... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il governo dà l'ok alla castrazione chimica per gli stupratori. Ma il Pd va su tutte le furie

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gb, il governo inglese avvia programma per castrazione chimica; Il Regno Unito sperimenta la castrazione chimica per i reati sessuali gravi; Regno Unito valuta la castrazione chimica obbligatoria per stupratori e pedofili; Londra sperimenta la castrazione chimica per stupratori e pedofili: il dibattito infiamma la city. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il reddito di cittadinanza non esisterà più. E ora? #shorts