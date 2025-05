Il governatore in visita al politecnico calzaturiero | Eccellenza del Made in Italy

Il 27 maggio, il governatore Luca Zaia ha visitato il Politecnico Calzaturiero di Vigonza, simbolo dell'eccellenza del made in Italy. Questo centro di formazione e innovazione è un pilastro fondamentale per il Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta, contribuendo allo sviluppo di competenze e tecnologie per il settore, riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

Il 27 maggio il presidente della Regione Luca Zaia ha visitato il Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta a Vigonza, centro di eccellenza nella formazione, nei servizi e nel trasferimento tecnologico per il Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta, riconosciuto a livello... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Il governatore in visita al politecnico calzaturiero: «Eccellenza del Made in Italy»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Politecnico calzaturiero al traguardo dei 100 anni - Sono i due elementi di novità emersi dalle celebrazioni per il Centenario della Scuola di disegno per arti e mestieri, dalla quale discende il Politecnico Calzaturiero di Vigonza. «L ... 🔗Riporta ilsole24ore.com

Politecnico Calzaturiero: l’obiettivo è una “sede più moderna” - La formazione è fondamentale. Lo sanno bene in Veneto, dove la Scuola di Disegno per Arti e Mestieri, dalla quale discende il Politecnico Calzaturiero, ha festeggiato nei giorni scorsi i 100 anni di ... 🔗Secondo laconceria.it

Brenta, Politecnico Calzaturiero: nuova sede, nuovo ruolo (nazionale) - “Entro la fine del 2020 la nuova sede del Politecnico Calzaturiero di Vigonza va inaugurata“. Sono parole, chiare e concise, di Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo. Le ha ... 🔗laconceria.it scrive

Meeting Italia-Cina / Centergross Bologna