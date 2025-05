Il giro dell' Etna a passo lento | viaggio illustrato in circumetnea

Scopri la bellezza dell'Etna con il tour "Il giro dell'Etna a passo lento", organizzato da Sicilia Gaia. Partendo da Paternò fino a Riposto, questo viaggio illustrato in Circumetnea ti porterà a esplorare paesaggi mozzafiato e la millenaria storia del vulcano, accompagnato da un esperto geologo. Un'esperienza unica per immergersi nella natura e nella cultura siciliana, passo dopo passo.

Sicilia Gaia organizza un tour dell'Etna in Circumetnea da Paternò a Riposto, per scoprire un paesaggio mozzafiato e la storia millenaria del vulcano come mai prima d'ora. Viaggeremo a passo lento, godendoci ogni scorcio di un panorama unico, accompagnati dal nostro esperto geologo e guida... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Il giro dell'Etna a passo lento: viaggio illustrato in circumetnea

Ne parlano su altre fonti

Fervono i preparativi a Pedara per la "GF Giro dell'Etna" del 4 giugno - È scattato il conto alla rovescia in vista della terza “GF Giro dell'Etna”, in calendario domenica 4 giugno ... Libertas Ciclismo Sicilia e dei riconoscimenti ricevuti nelle passate edizioni. 🔗Secondo cataniatoday.it

Gran Fondo Giro dell’Etna: l’appuntamento tricolore che scalda i pedali ai piedi del vulcano - Cresce l’attesa per la quinta edizione della Gran Fondo Giro dell’Etna, in programma domenica 4 maggio 2025 a Pedara, comune ormai indissolubilmente legato all’evento, com’è emerso dalla presentazione ... 🔗Segnala cataniatoday.it

Granfondo “Giro dell’Etna”: Aurelio Sisi è Campione Italiano FCI - 123 chilometri, 2.200 metri di dislivello tra tornanti, vigneti, panorami mozzafiato tra colate laviche, ginestre e boschi rigogliosi; questo il percorso della Granfondo “Giro dell’Etna ... 🔗Lo riporta strettoweb.com

Giro dell’Etna come sarà andata ?