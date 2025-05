Il giorno del crollo della UAE Emirates | Ayuso alla deriva Del Toro in crisi Ma la maglia rosa…

Il Giro d’Italia ha riservato sorprese inaspettate, con la UAE Team Emirates, protagonista indiscussa fino a quel momento, che ha subito un clamoroso crollo. Nonostante la qualità della squadra e la presenza di ben tre capitani, la crisi ha colpito duramente, mentre la maglia rosa sembra sfuggire di mano. Scopriamo cosa è andato storto in questo giorno decisivo della competizione.

Fino ad ora erano stati dominanti. Per lunghi tratti di questo Giro d’Italia non c’era nessuna squadra che sembrava potesse mettere in difficoltà la UAE Team Emirates – XRG: una compagine ricca di uomini di qualità su tutti i campi e con addirittura tre capitani (uno di questi arrivato strada facendo). Oggi, nella sedicesima frazione, con arrivo a San Valentino, si è sgretolata la squadra emiratina, perdendo ad uno ad uno tutti i suoi pezzi. Il primo, crollato totalmente, è stato Juan Ayuso, colui che era stato annunciato come favorito numero uno alla vigilia del via dall’Albania. L’iberico, pur non disputando una Corsa Rosa super, fino a stamattina era terzo in classifica generale: sul Santa Barbara è crollato cedendo di schianto e perdendo 14?... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il giorno del crollo della UAE Emirates: Ayuso alla deriva, Del Toro in crisi. Ma la maglia rosa…

