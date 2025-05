Il giornalista di guerra Domenico Quirico racconta la storia dell' esploratore Romolo Gessi

Martedì 3 giugno alle 17, nella sala Dantesca della Biblioteca Classense, il giornalista di guerra Domenico Quirico presenterà “Il pascià. L'avventurosa vita di Romolo Gessi, esploratore” (Utet – DeA Libri, 2021). Questo volume rivela la vita straordinaria di Romolo Gessi, un grande viaggiatore di origini ravennati (1831-1881), riscoprendo una storia dimenticata che invita a riflettere sulle avventure e le

🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Il giornalista di guerra Domenico Quirico racconta la storia dell'esploratore Romolo Gessi

