il gas apre in calo sotto quota 37 euro al ttf di amsterdam

Il mercato del gas naturale apre in ribasso, con i contratti future sul TTF di Amsterdam scendendo sotto la soglia di 37 euro. In particolare, i futuri relativi al mese di giugno mostrano una diminuzione dello 0,69%, attestandosi a 36,99 euro. Questo calo riflette le dinamiche attuali del settore energetico europeo, influenzate da vari fattori economici e climatici.

