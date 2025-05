Il gas apre in calo sotto quota 37 euro al Ttf di Amsterdam

Il mercato del gas naturale registra un'apertura in calo, con i prezzi che scendono sotto quota 37 euro al TTF di Amsterdam. I contratti future per il mese di giugno subiscono una diminuzione dello 0,69%, attestandosi a 36,99 euro. Questo andamento riflette le dinamiche attuali del mercato, influenzate da vari fattori economici e geopolitici.

Apre in calo sotto quota 37 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno cedono lo 0,69% a 36,99 euro...

