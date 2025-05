Il futuro energetico globale si gioca anche nel sottosuolo dell’Artico

L'Artico, con la sua ricca biodiversità e risorse, sta emergendo come un cruciale attore nel futuro energetico globale. Ospitando diverse comunità, tra cui popolazioni indigene, questa regione misteriosa attira l'attenzione di esploratori e governi per le sue potenzialità. Dalla storica caccia all'olio di balena fino alle moderne estrazioni energetiche, l'Artico continua a influenzare l'equilibrio economico e ambientale del pianeta.

L’Artico, che ospita quattro milioni di persone, di cui il 10 percento di comunità indigene, attrae da sempre esploratori e governi. È una regione misteriosa, resiliente e ricca di risorse, che per secoli ha rifornito il resto del mondo di materie prime essenziali. Dall’olio di balena un tempo usato per illuminare i lampioni delle strade europee al petrolio e al gas che vengono estratti oggigiorno, le ricchezze naturali dell’Artico contribuiscono da sempre allo sviluppo delle economie globali. Ma ora si apre un nuovo capitolo. Nell’era della transizione globale verso le energie rinnovabili e le economie digitali, l’Artico torna al centro dell’attenzione, questa volta come fornitore strategico di pesce, energia pulita e, in misura sempre maggiore, di minerali critici... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il futuro energetico globale si gioca anche nel sottosuolo dell’Artico

