Il futuro dell' Irst Rivizzigno Pri | Struttura all' avanguardia Resti al servizio di tutti i cittadini

L'Irst di Romagna rappresenta un'eccellenza nel campo della salute, un vero orgoglio per il territorio. Marcello Luciano Rivizzigno, presidente dell'istituto, sottolinea l'importanza di sostenere e valorizzare questa struttura all'avanguardia, affinché continui a essere un servizio accessibile per tutti i cittadini romagnoli. La sua missione è fondamentale per garantire un futuro migliore nella cura e nel benessere della comunità .

Il futuro dell’Irst: "La Regione si impegni a tutelare la ricerca" - Interrogazione del consigliere Pestelli (FdI): "Le notizie circa un possibile blocco del turnover sembrano minare le potenzialità della struttura". 🔗msn.com scrive

