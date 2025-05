Il futuro della Lucchese | Servono più di 2 milioni

La Lucchese, storica squadra di calcio, si trova di fronte a una sfida cruciale per il suo futuro: servono oltre 2 milioni di euro per scongiurare il fallimento. Il nuovo curatore fallimentare, dottor Del Prete, ha rapidamente messo in campo le prime azioni, rendendo nota la base d'asta per l'acquisizione della società rossonera. La situazione si fa sempre più delicata e il tempo stringe.

Forse era impensabile che il curatore fallimentare, il dottor Del Prete, che è stato nominato dal tribunale appena 4 giorni fa, fosse in grado, in un breve lasso di tempo, di rendere pubblica la base d'asta per l'acquisizione della società rossonera. Si sa che il dottor Del Prete si è subito attivato con gli organi competenti della Federazione e della Lega Pro, come la Covisoc. il credito sportivo e così via, per avere un quadro esatto dell'ammontare del "fabbisogno" economico da sottoporre all'attenzione di quanti possono essere interessati al salvataggio della vecchia Pantera. Ma non è che certe risposte arrivino a stretto giro di posta...

