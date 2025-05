Il futuro del parco urbano dopo l' alluvione | se ne parla in un incontro al Campus

Mercoledì pomeriggio, l'aula 3.2 del padiglione Morgagni-Gaggi del Campus di Forlì ospiterà un incontro organizzato dal comitato Vittime del Fango e dall'Università di Bologna, dedicato alla situazione del parco urbano Franco Agosto dopo l'alluvione. Sarà un'opportunità per discutere il futuro del parco e le iniziative necessarie per la sua rinascita, coinvolgendo la comunità e le istituzioni locali.

Mercoledì pomeriggio l'aula 3.2 del padiglione Morgagni-Gaggi del Campus di Forlì (via Giacomo della Torre, 1) ospiterà un incontro organizzato dal comitato Vittime del Fango e dall'Università di Bologna per far conoscere la situazione del parco urbano Franco Agosto di Forlì dopo i gravi danni... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Il futuro del parco urbano dopo l'alluvione: se ne parla in un incontro al Campus

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il futuro del parco urbano dopo l'alluvione: se ne parla in un incontro al Campus; Enna: sopralluogo nelle aree del futuro parco urbano; Torre Pozzelle, nuova ipotesi: parco urbano naturale protetto gestito dal Comune; L’ex arsenale di Pavia si trasforma: al via il progetto per un parco urbano tra memoria e innovazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pasquetta: boom Parco De Mita, Mastella "Dopo 23 anni un'altra opera ritrovata" - "Dopo 23 anni torna a vivere Parco De Mita ... di svago e ripartenza, per il futuro questo luogo assumerà una centralità assoluta nel panorama culturale urbano con l'istituzione di un Parco ... 🔗Come scrive msn.com

Pasquetta al Parco De Mita, riapre dopo 23 anni - «Dopo 23 anni torna a vivere Parco De Mita ... di svago e ripartenza, per il futuro questo luogo assumerà una centralità assoluta nel panorama culturale urbano con l'istituzione di un Parco ... 🔗Si legge su msn.com

Parco urbano a Forlì, lavori dopo l’alluvione: “Ma il fango non ha soffocato gli alberi” - Forlì, 7 settembre 2023 – Dopo l’alluvione, proseguono i lavori di recupero nell’area verde forse più amata della città: il parco urbano ‘Franco Agosto’. Giuseppe Petetta ... 🔗Da ilrestodelcarlino.it

il futuro parco urbano Giorgibello a San Cataldo