Il figlio di Francesca Ferragni ha avuto un incidente | “Dovrà stare tranquillo per qualche settimana”

Francesca Ferragni ha recentemente condiviso preoccupazioni per la salute del suo piccolo Edoardo, che ha subito un incidente giocando. La dentista e influencer ha rivelato che il bambino ha riportato una frattura a un osso del piede e dovrà portare il gesso per alcune settimane. Scopri di più sulla situazione e i dettagli dell'incidente.

Il figlio di Francesca Ferragni e suo marito Riccardo Nicoletti, Edoardo, ha avuto un piccolo incidente: a comunicarlo è stata la dentista e influencer su Instagram, che ha spiegato perché il bambino dovrà portare il gesso: "Ha una frattura ad un osso del piede"

