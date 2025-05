Il Festival di Caterina apre l' estate della Rocca di Ravaldino | oltre 60 eventi tra concerti incontri e spettacoli E ci sarà anche l' ex prefetto Corona

Il Festival di Caterina dà il via all'estate nella suggestiva Rocca di Ravaldino con un calendario ricco di oltre 60 eventi. Concerti, incontri e spettacoli animeranno l'estate, mentre tra gli ospiti spicca l'ex prefetto Corona. La sesta edizione di ‘Arena Forlì - Rocca di Santa Caterina’ promette di trasformare la storica location in una vivace discoteca a cielo aperto, all'insegna dell'intrattenimento per tutti.

Da suggestiva cornice per spettacoli, concerti e dibattiti a discoteca a cielo aperto, la Rocca di Santa Caterina è pronta ad ospitare un ricco programma di eventi per tutti i mesi estivi. Saranno 61 gli appuntamenti in calendario nella sesta edizione della rassegna 'Arena Forlì - Rocca di...

