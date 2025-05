il festival dei laghi porta l europa a iseo

Dopo cinque anni di attesa, il Festival dei Laghi torna ad Iseo con una dimensione europea. Dal 29 maggio al 2 giugno, il primo "Festival dei Laghi Europei" offrirà una ricca varietà di eventi, dalla tradizionale mostra mercato dei piccoli produttori a numerose attività culturali, celebrando la bellezza e la diversità dei laghi del continente. Un'occasione imperdibile per scoprire e gustare il meglio dell'Europa.

Torna dopo 5 anni il Festival dei Laghi ad Iseo. Quest'anno con una proiezione continentale che lo qualifica come primo "Festival dei Laghi Europei". Dal 29 maggio al 2 giugno andrà in scena una manifestazione ricchissima di eventi: si va dalla tradizionale mostra mercato dei piccoli produttori che riempirà di stand il centro storico ed il lungolago, alle iniziative culturali e di svago: mostre, concerti, visite guidate, degustazioni, showcooking. L'olio d'oliva del Sebino sarà protagonista della "Cittadella dell'olio" allestita in collaborazione con la Comunità montana del Sebino Bresciano mentre a Clusane andrà in scena il "Festival del Pesce Povero" con il quale la celebre frazione iseana intende promuovere un'attività gastronomica che alimenta una fiorente attività commerciale di ristorazione...