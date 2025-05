Il femminicidio di Legnano L’ex marito si costituisce | Ma non l’ho uccisa io

Il femminicidio di Legnano ha scosso la comunità locale dopo la tragica morte di Vasilica Potincu, 35enne romena. Sabato sera, meno di un’ora prima della sua scomparsa, la donna è stata ripresa da una telecamera mentre tornava a casa. L’ex marito si è costituito, ma nega ogni responsabilità nel delitto, lasciando interrogativi inquietanti sulla dinamica dell'accaduto e sul contesto di violenza che ha portato a questo tragico epilogo.

LEGNANO (Milano) Alle 19 di sabato, Vasilica Potincu era ancora viva. A quell’ora, una telecamera conta-targhe ha immortalato la sua Polo bianca in arrivo a Legnano. La 35enne romena ha parcheggiato la macchina e si è incamminata verso l’appartamento al piano rialzato di via Stelvio 16, che usava per ricevere i clienti con i nomi Elena o Katty e che probabilmente condivideva con altre escort (il contratto d’affitto non sarebbe stato sottoscritto da lei). L’autopsia, eseguita ieri, avrebbe datato l’ora della morte attorno a mezzanotte, quando Vasilica è stata colpita con nove fendenti: tutti tra il petto e la gola, tranne l’ultimo sferrato alla schiena; la lama da cucina era ancora conficcata tra le scapole quando un condomino dello stabile ha scoperto il corpo alle 14... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il femminicidio di Legnano. L’ex marito si costituisce: "Ma non l’ho uccisa io"

