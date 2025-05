Il fallimento di Donald Trump sul conflitto in Ucraina

L'ambizioso obiettivo di Donald Trump di risolvere il conflitto in Ucraina in sole ventiquattr’ore si è trasformato in un clamoroso fallimento. Invece di ottenere il tanto desiderato accordo, il leader americano è rimasto intrappolato nelle manovre di Vladimir Putin, trovandosi ora a dover affrontare le conseguenze della sua scommessa rischiosa e cercando disperatamente di recuperare la propria immagine. Scopriamo i dettagli di questa intricata vicenda.

© Internazionale.it - Il fallimento di Donald Trump sul conflitto in Ucraina

