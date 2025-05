Il dramma di un giovane papà di Bergamo | da tre anni non vede il figlio portato in Bolivia dalla madre

Un giovane papà di Bergamo vive un incubo da tre anni: non può vedere il suo bambino di sei anni, portato in Bolivia dalla madre. La sua storia, segnata da lontananze e difficoltà legali, mette in luce il dramma di genitori costretti a fare i conti con le complicazioni dell'affido internazionale e il desiderio di riconnettersi con i propri figli.

Bergamo – È il travaglio di un giovane padre di 33 anni, italiano: da tre anni non riesce a vedere suo figlio che ora ha sei anni e si trova in Bolivia. Il piccolo vive insieme a un fratello più grande che la mamma ha avuto da una precedente relazione. E proprio la donna, 37 anni, boliviana, lavori da colf e badante, è imputata in questo processo in cui è chiamata a rispondere dell’accusa di sottrazione e trattenimento di minore all’estero (574 bis cp). Una vicenda emersa nel corso dell’udienza direttamente dal racconto del papà del bimbo, durante la sua testimonianza in aula (giudice Palermo)... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il dramma di un giovane papà di Bergamo: da tre anni non vede il figlio, portato in Bolivia dalla madre

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente a Camignone di Passirano: è morto il motociclista di 19 anni Francesco Cardillo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Papa buono (Giovanni XXIII) - Scena incontro bimba in ospedale