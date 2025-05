Il dettaglio nascosto nell’abito da sposa di Arianna Cirrincione | “Mi rappresenta al 100%”

Nel giorno del suo matrimonio, Arianna Cirrincione ha scelto un abito da sposa che rispecchia perfettamente la sua essenza: "Semplice, autentico, senza fronzoli". Scopri il dettaglio nascosto che rende il suo vestito unico e significativo, esprimendo la sua personalità e il suo stile. Continua a leggere per scoprire come l'abito racconti la sua storia.

Nel giorno del sì Arianna Cirrincione ha voluto un vestito che la rappresentasse: "Semplice, autentico, senza fronzoli: mi somiglia davvero"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il dettaglio nascosto nell’abito da sposa di Arianna Cirrincione: “Mi rappresenta al 100%”

