Il cuore grande dei viola per la piccola Lavinia Una maglia speciale firmata dai giocatori

La Fiorentina dimostra ancora una volta il suo grande cuore, regalando un gesto speciale alla piccola Lavinia. Dopo una vittoria significativa che ha assicurato l'accesso alla Conference League, i giocatori hanno firmato una maglia personalizzata per lei, simbolo di solidarietà e affetto. Scopriamo insieme il toccante gesto della squadra e l'impatto emotivo che ha avuto su Lavinia e la comunità.

Firenze, 27 maggio 2025 – La Fiorentina ha chiuso il campionato con una vittoria forse ancora più bella di quella maturata domenica a Udine che ha regalato l’accesso alla Conference League. Kean e compagni, infatti, hanno fatto recapitare una maglia speciale e personalizzata con tutte le loro firme alla piccola Lavinia, figlia del nostro corrispondente da Chiusi Massimo Montebove, che oggi ha 8 anni e che dal 2018 vive in stato vegetativo di minima coscienza dopo essere stata investita da una macchina presso l’asilo nido che frequentava in provincia di Roma. Una vicenda drammatica che ha molto colpito le comunità di Chiusi e Velletri, cittadina dove è nata la madre della piccola, Lara Liotta... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il cuore grande dei viola per la piccola Lavinia. Una maglia speciale firmata dai giocatori

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il cuore grande dei viola per la piccola Lavinia. Una maglia speciale firmata dai giocatori; Internazionali, pagelle: Sinner guarda avanti (7), Alcaraz troppo forte (9), piccola grande Paolini (9), le sc; Giro d'Italia, Diego Ulissi: “Non sarò ricordato come un fuoriclasse, ma ho costruito una bella carriera”; Bimba di 6 anni muore dopo una notte in osservazione, Procura sequestra le cartelle cliniche. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il cuore grande dei viola per la piccola Lavinia. Una maglia speciale firmata dai giocatori - Firenze, 27 maggio 2025 – La Fiorentina ha chiuso il campionato con una vittoria forse ancora più bella di quella maturata domenica a Udine che ha regalato l’accesso alla Conference League. Kean e com ... 🔗Secondo lanazione.it

papà quandero piccola mi vestito di rosa